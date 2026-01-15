Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belli tarihlerinde yatırılan evde bakım ödeneğinin yatıp yatmadığı e-devlet ekranından öğrenilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Ocak 2026 evde bakım maaşı zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, ayrıntılar...

OCAK 2026 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Yetkili kurumlar tarafından uygulanan rutin ödeme planına göre evde bakım maaşı, her ayın 15’i ile 30’u arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ocak ayı ödemelerinin de bu takvim doğrultusunda 15 Ocak itibarıyla başladı.

2026 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı için memur ve memur emeklilerine yapılan maaş artışı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlendi. Bu düzenleme evde bakım maaşına da yansıtıldı.

Bu kapsamda, Temmuz 2025’te 11.700,87 TL olarak ödenen evde bakım aylığı, yüzde 18,60 oranındaki artışla 13.878 TL seviyesine yükseldi. Zamlı tutar, Ocak ayından itibaren yapılacak tüm evde bakım maaşı ödemelerinde geçerli olacak.