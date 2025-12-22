Evde buldukları her şeyi çaldılar: 2 tutuklama

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir eve hırsızlığa giren Y.Y, E.Y, E.C ve F.G isimli şüpheliler yakalandı.

Girdikleri evden; testere, zincir, televizyon, süpürge ve malzemelerini çalan hırsızlardan E.C ve F.G , ‘Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan iki şüpheli, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.