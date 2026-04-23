Evde eğitim gören özel çocuklara 23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Bağcılar Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda sağlık sorunlarından dolayı evlerinde eğitim alan özel çocuklara sürpriz yapıldı. Belediye bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, ilçede ikamet eden özel çocukların evine gitti.

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Kapıyı açtıklarında karşılarında belediye personelini gören çocuklar büyük sürpriz yaşadı. Çocuklarla sohbet eden ekipler, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kutlayıp onlara hediyeler takdim etti. Ziyaretten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade eden çocuklar personele ve bunu organize eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a teşekkür etti.

EĞİTİM HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM

Çocukların her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Yıldız, "Geleceğimiz olan çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların yüzü gülsün diye tüm gücümüzle çalışıyoruz. Başta evde eğitim alan yavrularımız olmak üzere bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Eğitim hayatlarında da başarılar diliyorum" dedi.