Evde infaz düzenlemesi meclis gündeminde: Mayıs ayının sonunda görüşme tamamlanacak

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:00

AKP, infaz sisteminde köklü değişiklikler içeren yeni bir kanun teklifi için çalışmalarını tamamlamak üzere. Hazırlıkları aylardır süren teklifin, Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanıyor. Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı ise çocuklu anneler ve ağır hastalar için getirilecek olan “evde infaz” uygulaması olacak.

EVDE İNFAZDA ADLİ TIP RAPORU ŞARTI

Teklife göre, tek başına cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremeyecek durumda olan hastalar ile küçük çocuğu bulunan annelere evde infaz imkânı tanınacak. Alzheimer ve demans gibi ciddi sağlık sorunları olan hükümlüler de düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kapsama giren kişilerin Adli Tıp Kurumu’ndan alacakları sağlık raporu ile durumlarını belgelemeleri gerekecek.

2023 ÖNCESİ CEZA ALANLARI KAPSIYOR

Kanun teklifinde, 2020 yılında çıkarılan ve 31 Temmuz 2023’ten önce cezaevine giren hükümlüleri kapsayan 5 yıllık denetimli serbestlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi de öngörülüyor. Buna göre, söz konusu tarihten önce suç işlemiş ancak henüz cezaevine girmemiş yaklaşık 60 bin kişinin de düzenlemeden faydalanması hedefleniyor.

AĞIR SUÇLARDA İNFAZ SÜRESİ KORUNACAK

Teklifte ayrıca, terör, adam öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlar için mevcut infaz süresi uygulaması korunacak. Bu suçlarda cezanın dörtte üçünün cezaevinde geçirilmesi şartı devam edecek.

TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARA ÖZEL DÜZENLEME

Toplumda infial yaratan bazı trafik suçları da düzenleme kapsamında ele alınıyor. Trafikte tehdit, saldırı veya kaçma gibi davranışlarda bulunanlara yönelik cezaların kapalı cezaevinde geçirilmesi için yeni infaz kuralları getirilecek.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ BAŞLAYACAK

AKP Grup Yönetimi, teklifin Meclis’e sunulmadan önce diğer siyasi parti gruplarıyla da görüşerek fikir alışverişinde bulunmayı planlıyor. Bu görüşmelerin Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.



