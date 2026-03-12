Evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu: 16 yaşındaki Zuhal’in şüpheli ölümünde bir gözaltı daha!

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Zuhal Sayyar (16), evde silahla vuruldu. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Sayyar'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk incelemede, Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı.

Soruşturma kapsamında Zuhal'in ağabeyi H.S., gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, bugün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı.

Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal Sayyar'ın cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.