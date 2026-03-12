Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu: 16 yaşındaki Zuhal’in şüpheli ölümünde bir gözaltı daha!

Evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu: 16 yaşındaki Zuhal’in şüpheli ölümünde bir gözaltı daha!

12.03.2026 14:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu: 16 yaşındaki Zuhal’in şüpheli ölümünde bir gözaltı daha!

Mardin'de evlerinde tabanca ile vurulmuş cesedi bulunan 16 yaşındaki Zuhal Sayyar'ın ölümüne ilişkin ağabeyi H.S.'den sonra babası A.S. de gözaltına alındı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Zuhal Sayyar (16), evde silahla vuruldu. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Sayyar'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk incelemede, Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı.

Soruşturma kapsamında Zuhal'in ağabeyi H.S., gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, bugün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı.

Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal Sayyar'ın cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

İlgili Konular: #Çocuk #mardin #Şüpheli ölüm

İlgili Haberler

Fatma Nur ve kızı Hifa İkra’nın şüpheli ölümünün ardından avukatlar hedef gösterildi:
Fatma Nur ve kızı Hifa İkra’nın şüpheli ölümünün ardından avukatlar hedef gösterildi: "Gerçekler kayıt altındadır" Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin, üç yaşındayken kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken, mağdur çocuk Hifa İkra ve annesi Fatma Nur Çelik önceki gün ölü bulundu. Yeni Şafak başta olmak üzere iktidara yakın bazı medya kuruluşları, Çelik ile kızı Hifa İkra'nın şüpheli ölümünün ardından yaptığı haberde Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ni ve davayı takip eden avukatları hedef aldı. Avukatların çocuğun devlet korumasına alınmasını engellediğini öne sürüldü. İddiaların ardından dernek bir açıklama yayımladı.
Yaşlı kadının ölümüne neden olan sürücü, kaza sonrası kahve içmiş
Yaşlı kadının ölümüne neden olan sürücü, kaza sonrası kahve içmiş Bursa'da otomobili ile çarptığı Gönül Eriş'in ölümüne neden olan sürücü Burçin Ş.'nin kazadan sonra çevredekilerden kahve istediği ve olay yerine yakın bir çay ocağı işletmesinin getirdiği Türk kahvesini içtiği ortaya çıktı. Şüpheli ev hapis cezasına çarptırılırken, ölen kadının oğlu Serkan Eriş, "İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz" dedi.
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü: İspanya'ya gönderilen cep telefonu açılamadı, yaklaşık 2 bin 500 DNA araştırılıyor
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü: İspanya'ya gönderilen cep telefonu açılamadı, yaklaşık 2 bin 500 DNA araştırılıyor Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölü bulunmasına ilişkin soruşturmayı takip eden komisyonun avukatlarından Zeynep Demir, genç kızın incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen cep telefonunun açılamadığını, bunun üzerine telefonun üreticisi Çinli firma tarafından açılmasına yönelik taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini bildirdi. Demir, Rojin Kabaiş'te bulunan DNA'lara değinirken, "Şu ana kadar 150 DNA'ya bakıldığı ve daha bakılacak yaklaşık 2 bin 500 DNA'nın olduğu söylendi" bilgisini verdi.