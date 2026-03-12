Yaşlı kadının ölümüne neden olan sürücü, kaza sonrası kahve içmiş

Kaza, 7 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Bursa Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Eriş'e (73), Burçin Ş.(34) yönetimindeki 16 YU 965 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Gönül Eriş, hayatını kaybetti.

ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETTİ

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Burçin Ş.'nin 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sonuca itiraz eden ve hastaneye sevk edilen sürücünün buradaki testinde de 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından çevredekilerden kahve isteyen ve yakındaki çay ocağı işletmecisinin götürdüğü Türk kahvesini içen Burçin Ş. hakkında ev hapsi kararı verildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

''BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMEDİ, BİR AİLEYİ YOK ETTİ''

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Gönül Eriş'in oğlu Serkan Eriş, "Annem ekmek almaya çıktığında geriye dönmedi. Sonrasında polislerin beni aramasıyla kazayı öğrendim. Kamera kayıtları için olay yerine geldik. Bir arabanın vurduğunu gördük. Kadın sürücü alkollüymüş, orada kahve içmiş. İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz. Annem, babama da bakıyordu. Ekmek alıp, dönüyormuş. Bir kişiyi öldürmedi, bir aileyi yok etti" diye konuştu.

''BEN KAZAYI GÖRMEDİM''

Olay yerindeki alkollü sürücüye istediği Türk kahvesini götüren çay ocağı işletmecisi Ekrem Selvi ise "Ben kazayı görmedim. Bir kişi geldi. Benden kaza yerine kahve istedi. Ben de götürdüm. Kazayı yapan kadın ayaktaydı. Kahveyi o içti. Benden Türk kahvesi istediler, ben de kadına götürdüm" dedi.