Fatma Nur ve kızı Hifa İkra’nın şüpheli ölümünün ardından avukatlar hedef gösterildi:

Açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Derneğimiz arasındaki ilk ve tek doğrudan temas, 2 Mart günü saat 12.30’da, Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in cansız bedenleri bulunmadan yalnızca saatler önce gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme yalnızca Dernek Başkanımız ile yapılmıştır. Sağlık tedbirinin etkin biçimde uygulanması talebi, aylar boyunca tarafımızca ısrarla dile getirilmiş; yetkili kurumlar göreve çağrılmıştır. Tedbir kararının varlığı değil, uygulanması gerektiği tarafımızca sürekli vurgulanmıştır. Buna rağmen Bakanlık tarafından olayın muhatap alınma tarihinin 2 Mart gününe kadar gecikmiş olması ihmalin ağırlığını açıkça ortaya koymaktadır" denildi.

FATMA'NIN DURUMU AKTARILMIŞ

"2 Mart günü yapılan görüşmede de sağlık tedbirinin derhal ve fiilen uygulanması açık biçimde yeniden talep edilmiştir" denilen açıklamada, "Fatma Nur Çelik’in içinde bulunduğu ağır çaresizlik ayrıntılı biçimde aktarılmış; Dernek avukatları ile Fatma Nur Çelik arasındaki mesajlar durumun vahametini ortaya koymak amacıyla Bakanlık yetkilileriyle paylaşılmıştır. Toplantının tamamı Bakanlık tarafından kayıt altına alınmıştır. Toplantı kayıtlarının derhal kamuoyu ile paylaşılması talebimiz mevcuttur.

2 Mart günü saat 14.37 itibariyle Fatma Nur Çelik tarafından derneğimize, çocuğunun Bakanlık tarafından kendisinden alınacağı bilgisini yetkililerden öğrendiğine ilişkin mesajlar gönderilmiştir. Bu mesajlar, anne ve çocuk evlerinden ayrılmadan saatler önce Dernek Başkanımız tarafından derhal Bakanlık yetkililerine iletilmiştir. İletim sırasında Fatma Nur Çelik’in tedbir kararından yetkililer tarafından haberdar edildiği belirtilmiş; Derneğimizin tedbir kararına ilişkin anneye herhangi bir bilgilendirme yapmadığı açıkça ifade edilmiştir" ifadelerini yer verildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca annenin tarafımıza, bakanlığı kastederek "bunların eline kalmaktansa ölmeyi tercih ederim bu dava hukuki olarak ilerlemez zaten hakkınızı helal edin" Şeklindeki sonradan gönderdiği mesajı da tarafımızdan bakanlığa gönderilerek; Fatma Nur’un can güvenliğinden ciddi biçimde endişe edildiği yetkililere aktarılmıştır.

Ancak söz konusu mesajların, ölümlerin “intihar” olarak değerlendirilmesi için yeterli ve kesin bir dayanak olarak kullanılması mümkün değildir. Sağlık tedbirinin Derneğimiz tarafından anneye bildirildiği ya da tedbir kararının aksine davranması yönünde telkinde bulunulduğu iddiası açıkça ve tartışmasız biçimde yalandır. Fatma Nur Çelik’in tedbiri yetkililer aracılığıyla öğrendiğini açıkça ifade ettiği mesajları mevcuttur. Dahası; söz konusu görüşmenin ardından tedbir kararına ilişkin bilgi Dernek Başkanımız tarafından dosyanın dernek vekillerine dahi aktarılmamıştır. Bu hususa ilişkin Bakanlık yetkilileriyle yapılan yazışma kayıtlarımız da bulunmaktadır. Bu gerçeğe rağmen kamuoyuna aksi yönde bilgi yayılması, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun unsurlarını oluşturmaktadır. Bu fiile ilişkin olarak gerekli suç duyurularında bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Ayrıca Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in yaşamını yitirdiği şüpheli ölüm olayına ilişkin olarak Derneğimiz tarafından ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına, katılma talebinde bulunulmuş olup; soruşturma sürecinin tüm aşamaları hukuki çerçevede ve titizlikle tarafımızca takip edilmektedir. Gerçekler kayıt altındadır."