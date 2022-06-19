Evde unuttuğu kimliğini polisle getirdi, 1 dakikayla sınavı kaçırdı
Gaziantep’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için okula gelen İlknur Çelik, evde unuttuğu kimliğini polis ekiplerinin yardımıyla görevlilere getirse de 1 dakika geç kalınca salona alınmadı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava geç kalanlar da oldu. Saat 10.00'a doğru okula gelenler, koşarak sınav salonuna gitti.
Cumhuriyet Ortaokulu'na sınava girmek için gelen İlknur Çelik, kimliğini evde unuttuğunu fark edip, polis ekiplerinden yardım istedi.
Sivil ekipler, Çelik ile birlikte kimliği alarak okula dönü. Sınava girmek isteyen Çelik, 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadı.
İlknur Çelik, gözyaşı dökerek, ''Kimliğimi evde unuttum. Polis ağabeylerden yardım istedim, sağ olsunlar beni hızlıca götürüp getirdiler ama 1 dakika geç kaldığım için giremedim, çok üzgünüm'' dedi.
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