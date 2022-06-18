'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına girdi
Samsun'un Bafra ilçesinde bugüne kadar aralıksız üniversite sınavına giren Adem Topçuoğlu, 41’inci sınavına ilk günkü heyecanı yaşayarak girdi.
1980 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olduktan sonra askerlik görevini yaparken üniversite sınavına giremeyen Adem Topçuoğlu, 41 yıldır girdiği sınavda aynı heyecanı yaşıyor.
Milli İrade Ortaokulu'nda sınava giren 60 yaşındaki Topçuoğlu, bundan sonra da sınavlara girmeye devam edeceğini söyledi. Topcuoğlu, “41’inci kez sınava gireceğim. 88 yılından bugüne tam 41 sene sürekli sınavlara giriyorum. 5’inci üniversitemizi de bitirdik. Bu sınava girme alışkanlığını sürdüreceğim. Zaten bundan sonra da yeğenimi alıştırıyorum. Çünkü beni sınava getiriyor. Bundan sonra ben ona miras bırakacağım. İlkokulu bitirdi, 8 sene sonra sınava girecek” dedi.
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