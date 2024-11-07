Evde yangın çıktı: Dumandan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Evde yangın çıktı: Dumandan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 21:49

Alınan bilgiye göre, Gülsen G'nin (58) Güneş Mahallesi Dayıoğlu Caddesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Sağlık ekipleri girdikleri evde Gülsen G'nin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gülsen G'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Cumhuriyet Savcısı #İstanbul

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