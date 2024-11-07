Bursa'da başlayan orman yangını sürüyor: Yangın Balıkesir'e sıçradı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 20:04

Güncelleme: 07.11.2024 - 20:05

Alevler yerleşim yerine doğru ilerlediğinden, Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı da arttırıldı. Ayrıca Balıkesir'den 3 TOMA da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.

HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 2 helikopter, 73 araç 194 personel ile müdahale edildi.

Ancak havanın kararmasıyla helikopterler çalışmaları durduruldu. Alevlerin önü kesilerek ilerlemesi durdurulurken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

"ALEVLER ADAÖREN MAHALLESİ'NE KUŞ UÇUŞU 600- 700 METRE YAKLAŞTI"

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkıp, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçrayan orman yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

Diğer kurumlardan gelen 6 iş makinesi, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin, burada yaptığı açıklamada yangının Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde başladığını ve Dursunbey ilçesi sınırlarına sirayet ettiğini belirtip, "Şu an Adaören Mahallemizin yaklaşık kuş uçuşu 600- 700 metre kadar yakınında devam ediyor. 19 arazöz ve 2 helikopterimiz yangına müdahale etmektedir. Şu anda sıkıntılı bir durum yok. Yangına müdahale tüm ekip arkadaşlarımızın fedakarca çalışmasıyla sürüyor. Gelişme oldukça bilgi vereceğiz" dedi.

Öte yandan, Türk Kızılay Dursunbey Şubesi tarafından söndürme ekiplerine kumanya dağıtıldı.