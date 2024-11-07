Bursa’nın iki ilçesinde orman yangını çıktı!

Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldığı aktarıldı.

Bursa’nın iki ilçesinde orman yangını çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:20

Bursa'nın Büyükorhan’ın Osmanlar ile Karacabey’in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.


Etiketler: #Bursa #itfaiye #Yangın #Orman

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