Bursa’nın iki ilçesinde orman yangını çıktı!
Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldığı aktarıldı.
Bursa'nın Büyükorhan’ın Osmanlar ile Karacabey’in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.
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