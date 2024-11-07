Bursa’nın iki ilçesinde orman yangını çıktı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:20

Güncelleme: 07.11.2024 - 15:24

Bursa'nın Büyükorhan’ın Osmanlar ile Karacabey’in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.