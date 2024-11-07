Kütahya'da korkutan çöplük yangını: 10'dan fazla eve sıçradı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 18:34

Güncelleme: 07.11.2024 - 18:34

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte çıkan yangın, evlere sıçradı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köydeki yurttaşlar tahliye edilirken, sokakların dar olması nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter, 15 itfaiye aracı ve 80 personelle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre; 10'dan fazla ev yandı, saman ve ahırlar da zarar gördü.

Alevlere helikopterle havadan da müdahale ediliyor.