Evde yetiştirdiği kenevirle ilgili notları duvara asmış

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A.D.’nin (36) evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, iklimlendirme sistemi, 28 kök kenevir bitkisi, 55 gram kubar esrar, 5 kilogram gübre ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin kenevirin dikim zamanı ve hangi işlemleri ne zaman yaptığını kağıtlara tarihleriyle not alıp, duvara astığı tespit edildi. R.A.D. gözaltına alındı.