Evdeki tehlike: ‘Artan gıda enflasyonu, tüketiciyi ucuz ürüne yönlendiriyor’

Beyaz et, kırmızı ete göre uygun fiyatıyla her kesimden insanın kolaylıkla ulaşabileceği bir protein kaynağı. Bu yüzden tavuk etinden zehirlenen vatandaşların gündeme gelmesi, tüketicileri telaşlandırmıştı. Dahası, yaşanan zehirlenme olayları sağlık sorunlarının ötesinde, derinleşen ekonomik yoksulluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Gazetemize konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, dar gelire sahip tüketicilerin ‘taklit ve tağşiş’ içeren ürünlerin mağduru olabileceğini belirterek, “Tüketiciler, şüphelendikleri en ufak gıdayı satın almış olsalar bile tüketmesinler. Hem satıcıya hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerine şikâyette bulunsunlar. Bu konuda ‘ALO 174’ hattı var, oraya şikâyet edebilirler” ifadelerini kullandı.

‘ÇAPRAZ BULAŞIYA DİKKAT’

Üzümcü, “Bu alanda dünya standartlarında üretim yapan bir sektörümüz var fakat zehirlenme vakalarına rastlanabiliyor. Bunun sebeplerinden bazıları kümes hayvanlarının etlerinin bozulmaya yatkın olması... Tüketime kadar olan her aşamada mutlaka soğuk zincirin korunması gerekir. Bu zincire dikkat edilmezse, ürünler çok çabuk bozulur” dedi. Ayrıca, pişmiş et ve pişmemiş etin temas etmesi (çapraz bulaşı) ve etin yeterince pişirilmemesi durumunda zehirlenmeler olabileceğini belirten Üzümcü, “Bir tüketim noktasında alınan gıdada herhangi bir şüpheli durum varsa, o gıda tüketilmemeli; derhal iade edilmeli ve şikâyet edilmelidir. ‘Para verdim, boşa gitmesin’ mantığıyla hareket edilirse sağlığımızdan olabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘ETİKETLİ ÜRÜN ALIN’

Üzümcü, “Kısıtlı bütçeye sahip insanlar her şeyin en ucuzuna yöneliyor. Bu da birtakım sorunları ortaya çıkarabiliyor. ‘Ucuza aldım’ diye düşünen tüketici, iki taraftan da kandırılmış oluyor. Bu tür kötü niyetli üreticiler her zaman vardır ama ekonomik kriz ortamlarında sayıları artabiliyor” dedi. Üzümcü, “Bu tür sahtekârlara göz açtırılmamalı. Sorumluluk her zaman Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır. Denetimleri artırmalı, en önemlisi etkin hâle getirmelidir. Tüketicilere düşen görev ise dikkatli olmaktır” şeklinde konuştu. Ek olarak Üzümcü, “Bu şikâyetlerin yapılabilmesi için mutlaka etiketli ürün alınmış olması gerekir. Ya da üreticisinin iyi bilindiği kişilerden ürün alınmalı; onun dışında alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’de 684 kişinin yedigi tavuk dönerden zehirlenmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Türkiye’nin çok bilindik beyaz et üreticilerinden Şenpiliç’e ait ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürünlerinde insan sağlığını tehdit eden Listeria ‘monocytogenes’ isimli bakteri tespit edildi. Bu bakteri, ciddi sağlık problemlerine neden olarak kişilerde genellikle ateş ve kas ağrısının yanında ishal şeklinde ortaya çıkmakta. Şirket hakkında yasal işlem başlatılarak idari para cezası uygulanmıştı. Ayrıca ürünle ilgili toplatılma kararı çıkarıldı.