Evden 47 bin TL’lik malzeme çalmıştı, yakayı ele verdi
Darıca’da bir evden 47 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Darıca’da 24 Haziran’da, bir evden 47 bin TL değerinde nakit para, televizyon, telefon ve ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri T.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen televizyon ve 2 gümüş bileklik müştekiye teslim edildi. T.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.
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