Evden 47 bin TL’lik malzeme çalmıştı, yakayı ele verdi

Darıca’da bir evden 47 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:47
Evden 47 bin TL’lik malzeme çalmıştı, yakayı ele verdi
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Darıca’da 24 Haziran’da, bir evden 47 bin TL değerinde nakit para, televizyon, telefon ve ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri T.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen televizyon ve 2 gümüş bileklik müştekiye teslim edildi. T.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.


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