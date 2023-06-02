Darıca Belediyesi'nin organizasyonunu AKP'li Ali Bilir yapacak

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 03:25

AKP’li Darıca Belediyesi, 10 Nisan’da Konya, Edirne ve Bursa’da düzenlenecek kültür gezisi için ihale düzenledi. Açık usulle düzenlenen ihaleye dört farklı şirket katıldı. İhaleyi ise 2 milyon 841 bin TL değerindeki teklifle birlikte İstanbul merkezli Bilir Turizm ve Danışmanlık Anonim Şirketi aldı.

Şirketin sahibi ise 2002-2012 yılları arasında AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcılığı ve Beykoz Belediye Meclis Üyeliği yapan Ali Bilir. Bilir daha önce de AKP’den İstanbul milletvekili aday adayı olmuştu.

RAPORLARA YANSIDI

Şirketin daha önce de AKP’li olan Başakşehir Belediyesi’nden aldığı ihaleye CHP’li meclis üyelerinin raporlarında yer verilmişti. Belediyenin açtığı ihaleye dört farklı şirket katılmış ancak düşük teklif veren şirketler elenmişti. Ayrıca raporda, diğer firmalara kıyasla arasında 2 milyon TL farkın olmasına karşın ihalenin Bilir Turizm’e verildiği dikkat çekmişti.

EN AZ 109 İHALE ALDI

Ali Bilir’in sahibi olduğu şirket, aldığı kamu ihaleleriyle de dikkat çekiyor. 2014’ten bu yana en az 109 kamu ihalesi alan şirket, en çok AKP’li belediyelerle iş yaptı. AKP’li belediyelerin yanı sıra üniversitelerden de ihale alan şirket, buradan en az 209 milyon 553 bin TL kazandı.