Evden çıktı, bir daha haber alınamadı... Arama çalışmaları sürüyor!

İnegöl'de dün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:50
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi’nde ikamet ettiği evinden dün öğle saatlerinde çıkan 50 yaşındaki Mehmet Çakır, bir daha geri dönmedi.

Ailesi, eve dönmeyen Çakır’ın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Esenköy, Akıncılar, Yenice’nin kırsal alanlarında jandarma, AFAD, JAK ve İNDAK ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.


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