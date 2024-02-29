İki gündür haber alınamıyordu: Kayıp gencin cesedi bulundu

Adana’da kendisinden iki gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet olup olmadığı ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:20
İki gündür haber alınamıyordu: Kayıp gencin cesedi bulundu
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25 yaşındaki Mehmet Gani Üzgün’ün ailesi iki gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Üzgün’ün en son Seyhan Baraj Gölü civarında görüldüğü belirlendi. 

Bunun üzerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ve gemi adamlar gölde arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda bugün öğle saatlerinde Üzgün’ün cansız bedenine ulaşıldı. 

Üzgün’ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzgün’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.


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