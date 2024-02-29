İki gündür haber alınamıyordu: Kayıp gencin cesedi bulundu
Adana’da kendisinden iki gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet olup olmadığı ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
25 yaşındaki Mehmet Gani Üzgün’ün ailesi iki gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Üzgün’ün en son Seyhan Baraj Gölü civarında görüldüğü belirlendi.
Bunun üzerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ve gemi adamlar gölde arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda bugün öğle saatlerinde Üzgün’ün cansız bedenine ulaşıldı.
Üzgün’ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzgün’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
- Fatih Erbakan'dan 'Erdoğan' açıklaması
- 'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
- Erdoğan mitingde yurttaşı azarladı
- 'Dalga geçecek seviyede...'