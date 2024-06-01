Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürmüştü: Katil baba tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Ahmet Doğanoğlu'nu (21) bıçaklayarak öldüren Murat Doğanoğlu (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:48
Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürmüştü: Katil baba tutuklandı
Abone Ol google-news

Aktepe Mahallesi 132. Sokak'ta, dün saat 15.30 sıralarında, Murat Doğanoğlu ile eve köpek getiren oğlu Ahmet Doğanoğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Doğanoğlu, ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet Doğanoğlu, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Doğanoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

KAHVEHANENİN TUVALETİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatılan polis ekipleri, Murat Doğanoğlu'nun evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit edip, adrese gitti.

Polisi gören Doğanoğlu, kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen Doğanoğlu, teslim olmamak için direndi.

Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı. Suç aleti bıçakla yakalanan Murat Doğanoğlu, emniyete götürüldü. Doğanoğlu, polisteki ifadesinde, oğluyla sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarının ise eve köpek getirmesi üzerine çıktığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Doğanoğlu, tutuklandı.

Öte yandan, İzmir Adli Tıp Turumu morgundaki işlemleri sonrası Ahmet Doğanoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Lalapaşa Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Doğanoğlu, Eski Gaziemir Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Adli Tıp Kurumu haberleri Köpek haberleri

İlgili Haberler

31 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

31 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Dünya Çevre Günü’nde İzmir daha da temiz olacak

Dünya Çevre Günü’nde İzmir daha da temiz olacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!

TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!
Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Başak burcu yorumu
Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Kurban Bayramı yaklaşıyor! İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişi başladı

Kurban Bayramı yaklaşıyor! İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişi başladı
İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Aykut Kaya CHP'ye mi geçiyor?

İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Aykut Kaya CHP'ye mi geçiyor?
Avukat Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı

Avukat Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı
Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Yay burcu yorumu