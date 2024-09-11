Evi terk etmek isteyen kızını tabanca ile öldürdü
Gaziantep’te bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızını tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesi kırsal Şatırhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail R. isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. ile tartıştı. Baba, yaşanan tartışma sonrası evi terk etmek isteyen kızını tabanca ile vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 2 kurşun isabet eden Hatice R.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Maktul, olay yerindeki incelemelerin ardından
Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay sonrası katil zanlısı baba gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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