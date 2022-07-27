Evin önünde pusuya yattı, boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen A.D., eşini evin önünde silahla vurdu. Eşini 4 kurşunla vuran şahıs aranıyor.

İHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:58
Evin önünde pusuya yattı, boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde A.D. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Yasemin D.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı. İşten evine dönen A.D., silahına sarılarak Yasemin D.'ye ateş açtı.

Bacağına 4 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde evin önünde yığılırken, onu vuran A.D. ise olay yerinden koşarak kaçtı. Bu sırada kadını gören çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Eşini 4 kurşunla yaralayan A.D.’yi bulmak için çalışmalar sürüyor.


EDirne Keşan saldırı

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