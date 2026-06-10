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Evin tavan sıvaları düştü, 5 kişi tahliye edildi

Evin tavan sıvaları düştü, 5 kişi tahliye edildi

10.06.2026 08:53:00
Güncellenme:
DHA
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Evin tavan sıvaları düştü, 5 kişi tahliye edildi

Kocaeli'nde 2 katlı binanın zemin katındaki dairenin mutfak bölümünde tavandaki sıvaların bir kısmı düştü. Evde yaşayan 1'i engelli 5 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

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İzmit ilçesine bağlı Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 2 katlı binanın zemin katındaki dairenin mutfak bölümünde tavandaki sıvaların bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından evde yaşayan 1'i engelli toplam 5 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait lojmanlara yerleştirildi.

Eve güvenlik gerekçesiyle girişler kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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