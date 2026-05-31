Küçükçekmece’de çatı yangını paniği: Binadakiler tahliye edildi, 3 kişi dumandan etkilendi

31.05.2026 17:52:00
DHA
İstanbul Küçükçekmece’de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Binada oturanların hızla tahliye edildiği olayda dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edilirken, çatının alev alev yandığı o korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

 

 

