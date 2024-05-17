Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi: 25 bin TL ceza kesildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi. Yasak olmasına rağmen yılanları evinde besleyen R.K.’ye 25 bin TL para cezası kesildi.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:03
Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi: 25 bin TL ceza kesildi
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan R.K.’nin evinde yasaklı hayvanlar beslediği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi.

Ayrıca, pitonların beslenmesi için kullanıldığı iddia edilen 11 de canlı hamster bulundu. R.K.’ye, Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

R.K.’nin, yılanlara dondurulmuş ve paketlenmiş halde hamsterlar verdiğini, evde bulunan canlı hamsterları ise beslediğini söylediği öğrenildi.


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