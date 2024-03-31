Sakarya'da seçimi kim kazandı? Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Sakarya yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:03

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:03

Sakaryalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Sakarya'da seçimi hangi aday kazandı?

SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Adalet ve Kalkınma Partisi Yusuf Alemdar

Cumhuriyet Halk PartisiAzize Çeroğlu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Engin Güleser

İYİ Parti Selçuk Kılıçaslan

Yeniden Refah Partisi Selçuk Geyveli

Saadet Partisi Ömer Abdullah Ayhan

Vatan PartisiBahtiyar Bodur

Anavatan PartisiHarun Aykul

Halkın Kurtuluş Partisi Ramazan Kap

Türkiye Komünist HareketiMurat Taksim

Demokrat Parti Cumhur Atay

Hür Dava PartisiVeysel Yavuz

Bağımsız Türkiye Partisi Erol Sak

Türkiye Komünist PartisiFirdevs Yıldırım

Demokratik Sol Parti Fatma İp

Memleket Partisi Ali Sarı

Demokrasi ve Atılım Partisi Mehmet Erdoğan

Zafer PartisiCihan Kolip

Millet Partisi İsmet Ergezen

Sol Parti Kazım Bibinoğlu

Yeni Türkiye Partisi Mustafa Yasin Yay

Emek Partisi Hüseyin Atılgan

Hak ve Özgürlükler Partisi Haydar Beysülen

Milli Yol Partisi Hüdaverdi Kervankıran

Türkiye İşçi Partisi Dilek Kaçar

Bağımsız Mustafa Kaşkaş

SAKARYA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Sakarya 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.