Sakarya'da seçimi kim kazandı? Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Sakarya yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Sakarya'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor.31 Mart 2024 Sakarya yerel seçim sonuçları....
Sakaryalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Sakarya'da seçimi hangi aday kazandı?
SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
Adalet ve Kalkınma Partisi Yusuf Alemdar
Cumhuriyet Halk PartisiAzize Çeroğlu
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Engin Güleser
İYİ Parti Selçuk Kılıçaslan
Yeniden Refah Partisi Selçuk Geyveli
Saadet Partisi Ömer Abdullah Ayhan
Vatan PartisiBahtiyar Bodur
Anavatan PartisiHarun Aykul
Halkın Kurtuluş Partisi Ramazan Kap
Türkiye Komünist HareketiMurat Taksim
Demokrat Parti Cumhur Atay
Hür Dava PartisiVeysel Yavuz
Bağımsız Türkiye Partisi Erol Sak
Türkiye Komünist PartisiFirdevs Yıldırım
Demokratik Sol Parti Fatma İp
Memleket Partisi Ali Sarı
Demokrasi ve Atılım Partisi Mehmet Erdoğan
Zafer PartisiCihan Kolip
Millet Partisi İsmet Ergezen
Sol Parti Kazım Bibinoğlu
Yeni Türkiye Partisi Mustafa Yasin Yay
Emek Partisi Hüseyin Atılgan
Hak ve Özgürlükler Partisi Haydar Beysülen
Milli Yol Partisi Hüdaverdi Kervankıran
Türkiye İşçi Partisi Dilek Kaçar
Bağımsız Mustafa Kaşkaş
SAKARYA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Sakarya 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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