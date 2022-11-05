Evinde 'Antik Çağ Roma' dönemine ait imparator mezar takılarıyla yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; Antik Çağ Roma döneminden, takılarla gömülen kral ve imparatorlara ait olduğu değerlendirilen takılar ele geçirildi. G.K., gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve dün operasyon düzenlendi.
HEPSİ EVİNDEN ÇIKTI...
Yapılan aramalarda Antik Çağ Roma döneminden, takılarla gömülen kral ve imparatorlara ait olduğu değerlendirilen 6 parça halinde 1 altın göz ve ağız bandı, 1 çift balık figürlü altın küpe, 5 parça halinde 1 altın taç, 3 parça halinde altın boyunluk, 20 altın yaprak figürü ele geçirildi.
Evdeki G.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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