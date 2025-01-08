Evinde baygın bulunan kadın hayatını kaybetti: Darp izleri bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde baygın halde bulunan Saniye Akkaya (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorların yaptıkları incelemelerde yara ve morluklara rastlanılan Akkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Evinde baygın bulunan kadın hayatını kaybetti: Darp izleri bulundu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 18:10

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni mahalle Sude Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Saniye Akkaya, kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen Akkaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARA VE MORLUKLARA RASTLANILDI

Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morluklar olduğunu tespit edildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Akkaya'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Etiketler: #Bursa #baygın #darp

İlgili Haberler

Rojin'in babası: Şüpheli ölüm değil cinayettir, darp izleri vardı, ben kendim gördüm

Rojin'in babası: Şüpheli ölüm değil cinayettir, darp izleri vardı, ben kendim gördüm
Mahkeme kararına tepki gösterdiler... Haydarpaşa ve Sirkeci garları için direniş sürüyor: 'Topluma iade edilene kadar...'

Mahkeme kararına tepki gösterdiler... Haydarpaşa ve Sirkeci garları için direniş sürüyor: 'Topluma iade edilene kadar...'
7 yaşındaki çocuğu demir askıyla darp ederek öldüren anne ve üvey abla için istenen ceza belli oldu

7 yaşındaki çocuğu demir askıyla darp ederek öldüren anne ve üvey abla için istenen ceza belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler