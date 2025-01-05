Mahkeme kararına tepki gösterdiler... Haydarpaşa ve Sirkeci garları için direniş sürüyor: 'Topluma iade edilene kadar...'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 14:52

Güncelleme: 05.01.2025 - 15:17

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ve arazileri 2024 Ağustos ayında yapılan protokolle 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiş, Haydarpaşa Dayanışması Platformu üyeleri de devrin yürütmesini durdurma istemiyle dava açmıştı. Açılan davada mahkemenin ret kararı vermesi üzerine Haydarpaşa Dayanışması Platformu üyeleri, Haydarpaşa Garı girişinde bir araya gelerek mahkeme kararına tepki gösterdi.

“Haydarpaşa Gar şimendifer emekçisinin aşiyanıdır” pankartı açan platform üyeleri, “Haydarpaşa halkındır, satılamaz” , “Haydarpaşa gardır gar kalacak”, “Ulaşım hakkı engellenemez” sloganları attı.

"MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Haydarpaşa Dayanışması temsilcisi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Hukuk, TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Hasan Bektaş, mahkemeden ret kararını beklemediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bilinmesini isteriz ki bizim mücadelemiz burada bitmeyecek. Haydarpaşa Garı’ndaki kent hakkı mücadelesini 20 senedir sürdürüyoruz, bizi hiçbir karar bu yoldan çeviremez. Tüm yolları zorlayarak, kültür ve sanatı bile alet edilerek garlarımız sermayeye verilmek isteniyor. Bu talana karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hatta belki de daha da güçlü ‘bu daha başlangıç’ diyerek bu mücadeleye tekrar ve tekrar yeniden başlayacağız.

"HERKESİ BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ!"

Haydarpaşa Garı’nın müze olmaması için, demiryolcuların Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarındaki çalışma alanlarından ve onlara bağlı lojmanlardan çıkartılmaması ve yerinden edilmemesi için, şehrimizin kamusal mekanlarını daha fazla yitirmemek için, kamusal mekanları ve kent hakkını korumak için, kültür-sanatın sermaye birikimine ve iktidarın politik hedeflerine alet edilmemesi, araçsallaştırımaması için, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının taşıdığı, kent sakinleri tarafından katman katman üretilmiş olan ve paylaşılan toplumsal belleği ve kültürü kaybetmemek için, tüm kentsel dönüşüm ve rant girişimlerine karşı, hala bu şehre ait ve sorumlu hissetmek için, Haydarpaşa’dan trene binip Diyarbakır’a, Van’a, Adana’ya, Kars’a yolculuk etme özgürlüğü için, yani hepimizin ulaşım hakkını talep etmek için, yeni bir kent suçuna engel olmak için, beklenen İstanbul depreminde Haydarpaşa ve Sirkeci’nin önemli lojistik ve ulaşım merkezleri olarak korunması gerektiği için, Kadıköy’ün daha fazla turizme ve kentsel dönüşüme açılmaması için, kamusal mekanın tüketim mekanına dönüşmesini engellemek için kamusal mekanların kaybına bağlı gelişen kültürel yoksullaşmanın önüne geçmek için, dünyada başka bir örneği bulunmayan vapur ve tren sentezini kaybetmemek için, zaten bizim ürettiğimiz kenti ve kamusal mekanları, kentin müştereklerini son gücümüze kadar savunmak için, 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' demek için, tüm kent sakinlerini, kent hakkını, yaşamı, müşterekleri savunan herkesi birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

"HAYDARPAŞA GARDIR GAR KALACAK"

20 yıldır su¨rdu¨rdu¨gˆu¨mu¨z haklı mücadelemiz, Haydarpas¸a ve Sirkeci garları tam kapasite ile topluma iade edilene kadar sürecektir. Kültür-sanatın araçsallaştırılması ile demiryolcuların, emekçilerin, işçilerin ve garlardaki küçük esnafın Haydarpaşa ve Sirkeci’de yerinden edilmesine, koparılmasına izin vermeyeceğiz. İstanbul’da bir kamusal mekanın daha eksilmesine, soylulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Haydarpas¸a Garı tren seferleri ve tüm işlevleriyle halkın kullanımına sunulana kadar 'Haydarpas¸a gardır, gar kalacak!' demekten ve nöbetlerimizden vazgeçmeyeceğiz."