Evinde bulunan Ahmet Ok'un ölümünde etil alkol şüphesi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Ahmet Ok (64), evinde ölü olarak bulundu. Ok’un evinde yapılan araştırmada, alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulunması üzerine ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Ok’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 08:52
Evinde bulunan Ahmet Ok'un ölümünde etil alkol şüphesi
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İstiklal Mahallesi 613 Sokak'ta müstakil bir evde, saat 19.00 sıralarında yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası Ahmet Ok’tan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde Ok'un yerde hareketsiz yattığını fark etti.

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ok’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulundu. Bunun üzerine Ok’un ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında, Ok'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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