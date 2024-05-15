Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Bıçak ve boru anahtarıyla ikisini de ağır yaraladı...
Kırıkkale'de H.Ç., evde birlikte yakaladığı İ.E.'yi bıçakla, eşi F.Ç.'yi ise boru anahtarıyla yaraladı. Koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi.
Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesi'nde, akşam saatlerinde eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı.
H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.’nin ise ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!