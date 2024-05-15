Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Bıçak ve boru anahtarıyla ikisini de ağır yaraladı...

Kırıkkale'de H.Ç., evde birlikte yakaladığı İ.E.'yi bıçakla, eşi F.Ç.'yi ise boru anahtarıyla yaraladı. Koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 07:00
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Bıçak ve boru anahtarıyla ikisini de ağır yaraladı...
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Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesi'nde, akşam saatlerinde eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı.

H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.’nin ise ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 


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