Kırıkkale'de ambulans ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:15

Güncelleme: 20.04.2024 - 10:36

Kaza, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana geldi.

Vakadan dönen H.A. yönetimindeki 71 ADH 583 plakalı ambulans, B.G.'nin kullandığı 71 T 2018 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki telefon hattı trafosuna çarptı.

Kazada, sürücüler ile sağlık çalışanları P.D. ve Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.