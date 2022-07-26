Evinde fuhuş yaptıran şahıs, komisyon için yan odada beklemiş

26 Temmuz 2022 Salı, 11:24

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince fuhuş yapan ve yaptıran şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 62 yaşındaki A.Ç.'nin Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan ikametinde 48 yaşındaki Z.T. ve 39 yaşındaki Ç.T.'ye para karşılığında iki ayrı erkek şahısla fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Ayrıca ev sahibi A.Ç.'nin fuhuş yapıldığı sırada başka bir odada bekleyerek ilişkiden hemen sonra kadınlardan fuhuştan kazandığı paranın yarısını komisyon olarak aldığı tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda fuhuş amaçlı eve gelen iki erek şahıs ile kadınlara fuhuş yaptıran A.Ç. yakalandı.

Şahıslar hakkında işlem başlatılırken ayrıca para karşılığında fuhuş yaptıkları tespit edilen kadın ve erkek toplam 4 kişi hakkında 18 bin 896 TL para cezası uygulandı.

Fuhuş yapılan ikamet de mühürlenerek kapatıldı.



