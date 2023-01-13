Evinde ölü bulunan doktor Aslıhan Uzun, toprağa verildi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:42

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:42

Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Uzun'dan haber alamayan yakınları, dün Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu sitedeki evine gitti. Eve giren yakınları, Uzun'u hareketsiz yatarken buldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk annesi Uzun'un cansız bedeni, polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Aslıhan Uzun için Osmanlı Can Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye doktor Aslıhan Uzun'un 3 çocuğu, yakınları ve sağlık personeli katıldı. Aslıhan Uzun, Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.