50 yaşındaki Pakistanlı bir doktor, 60. çocuğunun dünyaya geldiğini duyurdu
50 yaşındaki Pakistanlı an Mohammad Khan Khilji, 60. çocuğunu kucağına aldıktan sonra, daha fazla çocuk sahibi olabilmek için yeni bir eş istediğini söyledi.
Pakistan'da Sardar Jan Mohammad Khan Khilji adındaki bir adam, 60. çocuğunu kucağına aldı.
Üç eşi olan Khan Khilji, Khushal adında yeni bir erkek çocuğunun dünyaya geldiğini belirterek, daha fazla çocuk sahibi olabilmek için "yeni bir eş" istediğini söyledi.
Mesleği doktor olan 50 yaşındaki Khan Khilji, Quetta eyaletinde üç eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşıyor.
"Hayat pahalılığı"nın çocukların beslenmesini zorlaştırdığından şikayet eden Khan Khilji, ailesini gezmeye götürebilmesi için yerel yönetimden kendisine bir "otobüs" tahsis etmesini istedi.
Khan Khilji, "İşler durma noktasına geldi. Un, yağ ve şeker dahil tüm temel şeylerin fiyatları üç katına çıktı. Son üç yıldır tüm Pakistanlılar, hatta tüm dünya, ben de dahil olmak üzere zorluklarla karşı karşıya" dedi.
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