Evinde ölü bulundu: 7 arkadaşı gözaltına alındı
Sivas'ta Fatih Şahin, (35) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda darbeye bağlı izler tespit edilen Şahin'in dün gece birlikte vakit geçirdiği 7 arkadaşı gözaltına alındı.
Sivas'ın Çiçekli Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Fatih Şahin, dün gece dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra evine döndü.
Bugün kendisinden haber alamayan yakınları, saat 14.00 sıralarında eve geldiklerinde Şahin'i hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in vücudunda darbeye bağlı izler tespit edildi. Fatih Şahin'in cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece Fatih Şahin'in birlikte vakit geçirdiği arkadaşları S.Z., O.Y., M.K., S.G., M.S.G., U.Ö. ve S.İ.'yi gözaltına aldı.
Darbedilmiş olabileceği değerlendirilen Şahin'in kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- Hâkime rüşvet nasıl verilir
- Ateş'in yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan ihaleye fesat davasına ilk tepki
- 'Kasetler var, ölürsem yayınlanacak'
- MHP'de Sinan Ateş krizi
- Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası!
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü
- HDP ikilemi... Erdoğan: Kapatmayalım Bahçeli: Kapatalım
- Dünyaca ünlü model hayatını kaybetti