AKP'li Belediye Başkanı Şenol Yaşar darp edildi

Yayınlanma: 07.01.2023 - 19:41

Güncelleme: 07.01.2023 - 19:41

İlçede yeni açılan kuaför salonuna ziyaret için giden Yaşar, F.Ş.'nin saldırısına uğradı. Yaşar, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı.

F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"HUSUMETİMİZ YOKTU"

Yaşar yaptığı açıklamada, kuaföre ziyarete gittiği sırada merdivenden inerken arkasından gelen F.Ş' nin sırtına tekme attığını söyledi. Merdivenden yere düştüğünü ifade eden Yaşar, "Düştüğüm yerde çok sayıda demir vardı. Vücudumun çeşitli bölgelerinde çizikler ve yaralanmalar var. Aramızda herhangi bir husumet yoktu, neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Şüpheliden şikayetçi oldum " diye konuştu.