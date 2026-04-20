Evinde ölü bulundu: Eski eşi ve çocuklarına not bıraktı

Olay, Yenimahalle Samet Sokak’ta meydana geldi.

Bir süredir haber alınamayan Sercan M.’yi merak eden komşuları kapısını çaldı ancak yanıt alamadı.

İçeri giren komşular, Sercan M.’yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Sercan M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sercan M.’nin 3 yıl önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı, biri kız, biri erkek iki çocuğunun bulunduğu ve çocukların anneleriyle birlikte kaldığı öğrenildi.

Sercan M.’nin eski eşine ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı da öğrenildi. Sercan M.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.