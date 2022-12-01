Evinde ölü bulunmuştu: 25 yaşındaki Şevval hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ'da bir hastanede görevli olan Şevval hemşire, ailesini ziyarete gideceği gün evinde ölü bulunmuştu. 25 yaşındaki hemşirenin paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.

İHA
01 Aralık 2022 Perşembe, 09:52
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Elazığ'da yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire 25 yaşındaki Şevval Gazel Bulut, memleketi Adana’ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüsle Adana’ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi.

Ailesinin merak ederek aradığı arkadaşları Bulut’un evine gitti. Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

Şevval hemşirenin bir hafta önce diyetisyende çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. 


Elazığ Şevval Hemşire

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