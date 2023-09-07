Evinde ölü bulunmuştu... Bennu Gerede'den eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda

Yayınlanma: 07.09.2023 - 20:05

Güncelleme: 07.09.2023 - 20:26

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu. 48 yaşındaki Cem Büyükhanlı'dan haber alamayan babasının telefonla aradığı komşusu kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine Beşiktaş Bebek'teki eve gelen polisin çağırdığı çilingir kapıyı açtı.

Kapının arkasında hareketsiz yatan Büyükhanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cem Büyükhanlı'nın daha önceden ciğerlerinde meydana gelen pıhtılaşma nedeniyle yoğun bakımda entübe edildiği ve 1 hafta önce taburcu olduğu öğrenildi.

Büyükhanlı'nın tek yaşadığı belirtilirken herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi. Büyükhanlı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

BENNU GEREDE'DEN ESKİ EŞİNE VEDA

Cem Büyükhanlı ile kısa süre evli kalan Bennu Gerede sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

Gerede paylaşımında, "Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.