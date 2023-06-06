Evinde ölü bulunmuştu... Emekli aşçının cinayet şüphelisi oğlu çıktı
Bursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik’in (59) oğlu E.Ç., gittiği Ankara’da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı.
Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde, önceki gün saat 21.00 sıralarında emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten uzun süre haber alamayan yakınları evine geldi. Çelik kapıyı açmayınca, yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Gülhanettin Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ OĞLU ÇIKTI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Gülhanettin Çelik’in oğlu E.Ç. olduğunu saptadı.
Otobüsle Ankara'ya gittiği tespit edilen E.Ç., yakalanıp, gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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