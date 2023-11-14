Evinde saldırıya uğrayan kadın, başına sert cisimle vurularak öldürüldü
Kayseri'de hayvanlarını otlatmaktan eve dönen S.A.S., eşi Hasibe Soykuk’u (51) başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde dün akşam saat 21.00 sıralarında iddiaya göre S.A.S., hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u yerde hareketsiz yatarken buldu.
CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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