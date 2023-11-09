Malatya'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle katletti!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evli olduğu kadını tüfekle öldürdükten sonra gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:01
Malatya'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle katletti!
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde dün 12.10 sıralarında iddiaya göre, bir apartmanın zemin katında ikamet eden A.N. ile evli olduğu kadın Aytan Nazin (51) arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrasında A.N. tüfekle Aytan Nazin’e ateş açtı. Karın bölgesinden vurulan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınan A.N., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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