Evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:27

Güncelleme: 26.08.2023 - 12:32

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir tavuk çiftliğinde çalışan Ramazan Tığıkoğlu (49) ile evine gelen A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

A.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle Tıkıroğlu'na art arda ateş etti. Tıkıroğlu, komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.