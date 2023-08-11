Adana'da dehşet: Evinde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından vuruldu
Adana’da 25 yaşındaki genç, evine giren kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde , Ali T. (25) evinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli Ali T.’yi tabanca ile kasığından vurarak hızla olay yerinden kaçtı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DURUMU KRİTİK
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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