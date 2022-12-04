Evinde yangın çıkan 101 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki yaşlı kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde Makbule Uzunay'a ait evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangının ardından evde kontrol yapan ekipler, Uzunay'ın cansız bedenini buldu.
Cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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