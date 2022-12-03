Ümraniye'de 5 katlı mobilya atölyesinde yangın: 1 yaralı
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı mobilya atölyesinin üçüncü katında yangın çıktı. Yangın sırasında panikle dışarıya çıkmaya çalışan bir kişi kafasını duvara çarparak yaralandı.
Dudullu OSB Mahallesi 2 Caddesi'nde bulunan 5 katlı mobilya atölyesinin üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı tamamen sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında binadan çıkmaya çalışan bir kişi panikle kafasını duvara vurarak hafif şekilde yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını bir saat içerisinde kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
"BİNADAN ÇIKARKEN KAFASINI ÇARPMIŞ"
Mobilya atölyesinde çalışan Semih Akkaya "Arkadaşımız yangın sırasında binadan çıkarken kafasını çarpmış. Çok önemli bir şeyi yok. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı hastaneye götürecekler. Binanın üst katlarında herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece yangın çıktığı yerde itfaiye ekipleri söndürme çalışması yapıyor. Arkadaşımızın durumu gayet iyi" dedi.
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