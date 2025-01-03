Evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:08

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:08

Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi'nde meydana gelen yangın, saat 12.30 sıralarında başladı. Binanın ikinci katındaki evden yükselen alevler, mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Ancak evde yapılan kontrollerde Zahide Demirel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

"CAMLAR PATLADI, ALEVLER ALT KATA SIÇRADI"

Mahalle sakinlerinden Aydın Güler, yangın sırasında yaşananları anlattı: “Yaşlı kadın önce balkona çıktı. Sonra tekrar içeriye girdi. Çok geçmeden alevler yükseldi. Hemen dışarı koşup itfaiyeye haber verdik. Camlar patladı ve yangın alt kata da sıçramaya başladı.”

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.