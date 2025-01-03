Tekirdağ'da konteyner üretim tesisinde yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner üretim tesisinde yangın çıktı.

Tekirdağ'da konteyner üretim tesisinde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:23

Çerkezköy Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde faaliyet gösteren konteyner üretim tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada tesis çalışanları işletmedeki vinçle konteynerleri boş alana taşıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi sürüyor.


Etiketler: #tekirdağ #Yangın #tesis

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