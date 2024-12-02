Evinden 6 ruhsatsız silah çıktı: Gözaltına alındı

Adana'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli polis ekiplerinde gözaltına alındı.

Evinden 6 ruhsatsız silah çıktı: Gözaltına alındı
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AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:58

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde H.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Adreste yapılan aramada dolapta 5 ruhsatsız tabanca ile otomatik tüfek, 100 fişek ve 16 kartuş bulundu. H.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #silah

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