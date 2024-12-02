Evinden 6 ruhsatsız silah çıktı: Gözaltına alındı

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:58

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:00

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde H.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Adreste yapılan aramada dolapta 5 ruhsatsız tabanca ile otomatik tüfek, 100 fişek ve 16 kartuş bulundu. H.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.